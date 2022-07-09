Аби уникнути цього у Маріупольській міськраді закликали людей виїжджати.

Важливо Наслідки окупації: у Маріуполі зросла смертність людей з природних причин

Маріуполь буде замерзати

У місті майже всі котельні мають ушкодження, а деякі знищені повністю. Полагодити швидко їх не вдасться, адже ремонт лише однієї котельні займає близько одного року. Зруйновано також 50 – 70% газових магістралей. Для запуску "тепла" необхідна ще вода та велика кількість електроенергії.

З цим в окупантів також проблеми. Непідготовленість комунікацій призведе до постійних течій води. Місто заповнять "теплі калюжі". Для того, щоб замінити труби великого діаметра необхідно понад 1 мільярд доларів. Не складно уявити, скільки коштуватиме відновлення всієї системи,

– заявили у міськраді.

Маріупольці вже починають розуміти, що "покращення" та обіцянки "все буде" – це байки та пропаганда. Якщо тепла не буде, а вже зрозуміло, що його не буде, маріупольці почнуть замерзати. Це при тому, що люди досі не можуть виїхати з міста через штучні перепони у вигляди "фільтраційних таборів", які створили російські окупанти.

Зверніть увагу! Гуманітарна ситуація у Маріуполі не покращується та залишається далеко за позначкою гуманітарної катастрофи. Ситуація з питною водою – дуже складна, частина міста відрізана від водопостачання.

"Фільтраційні табори" у Маріуполі: головне

Російські військові розгорнули навколо Маріуполя кілька "фільтраційних таборів" та змушують людей проходили кілька етапів "фільтрації".

Відомо, що навколо Маріуполя окупанти розгорнули 4 фільтраційних табори, в яких люди утримуються перед депортацією в Росію. Окупанти мають певні списки, за якими вони "перевіряють". Люди живуть там без певних умов, їх не годують і вони регулярно піддаються тортурам.

За словами ексуповноваженої з прав людини Верховної Ради Людмили Денісової, окупанти проводять "зачистку" українців. Вони перевіряють всі документи, мобільні телефони, особисті речі. Беруть відбитки пальців, а також роблять фотографії.

Днями місцева влада повідомила, що окупанти завершили першу хвилю цієї "фільтрації", але режим в місті посилюється.