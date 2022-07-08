У 21 столітті без води з-під крана або як виглядає "русскій мір"

Мешканці Лівобережного району будуть змушені й далі жити без найпростіших умов цивілізації. Труби – повністю зруйновані після постійних обстрілів російської армії.

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Те саме стосується значної частини Центрального та Приморського районів. Більшість їхніх мешканців також будуть без води.

Воронка від ФАБ-1000 в центрі міста наочно демонструє чому. Більшість комунікацій просто неможливо відновити,

– розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

На будівництво нових комунікацій підуть роки, а в російських окупантів, як влучно зауважив Андрющенко, їх просто немає.

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Біля Маріуполя вдвічі збільшилися масові поховання

У селищі Старий Крим, яке розташоване біля Маріуполя, з травня вдвічі збільшилася кількість масових поховань. Супутники зафіксували російську техніку, яка продовжує викопувати траншеї. Загалом у селищі можуть бути поховані 15 тисяч маріупольців.

Андрющенко розповів, що поховання збільшилися через те, що росіяни почали розбирати завали багатоповерхівок. А там під кожною – справжній могильник. Тому всі тіла просто скидають в загальну яму. При цьому "доброзичливі" російські солдати пропонують містянам поховати родичів в окремих могилах за 20 тисяч гривень. Однак навіть якщо сім'я назбирає такі гроші, то мусить чекати на поховання рідні ще тижнями.

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