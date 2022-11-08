В Мариуполе оккупанты уничтожили мурал с девочкой, потерявшей мать из-за обстрела в 2015 году

Российские захватчики упорно пытаются сломить украинский народ, его историю и социальную память. Во временно оккупированном Мариуполе они полностью уничтожили известный мурал "Милана".

В горсовете города обнародовали видео с пустой стеной многоэтажки, на которой была изображена девочка. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко подчеркнул, что таким образом оккупанты в очередной раз показали "настоящее величие русской культуры".

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Мурала "Милана" в Мариуполе больше нет

Как написали в городском совете Мариуполя, стенопись была символом трагедии войны. На нем была изображена 6-летняя девочка Милана из Донецкой области.

Как выглядит сейчас стена, где был нарисован мурал: смотрите видео

Милана стала сиротой в 2015 году, когда во время вражеских обстрелов мариупольского микрорайона "Восточный" ее мама погибла. Она героически спасла дочь, прикрыв ее собой.

Врачи вынуждены были ампутировать Милане ногу. Девочка снова училась ходить.

В память об этой трогательной истории украинский художник Александр Корбан нарисовал портрет девочки на одной из многоэтажек Мариуполя в 2018 году. Мурал стал памяткой о жертвах российского обстрела.

В 2022 году на 9 месяце полномасштабной войны России против Украины, захватчики полностью уничтожили мурал. Однако память им уничтожить не удастся, говорят в городском совете.

Но как бы ни хотели оккупанты уничтожить эту нашу общую боль, у них ничего не получится. Можно уничтожить мурал, но не память о тех страшных днях. Мы вернемся и все восстановим,

– написали в мариупольском горсовете.

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Что сейчас происходит в Мариуполе: последние новости

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что пока оккупанты не собираются покидать Мариуполь. Они активно строят фортификационные сооружения и изготавливают бетонные противотанковые пирамиды до метра высотой.

4 ноября Путин выдал якобы Мариуполь – "древний русский город". Кроме того, он добавил, что планирует работать над его "восстановлением". Заметим, что сначала уничтожить до тла, а потом рассказывать басни о восстановлении и помощи – типичная практика для российских захватчиков.

На самом деле оккупантам плевать на местных. Жители Мариуполя вынуждены выживать в полуразрушенных квартирах без тепла. Мариупольцы даже вывесили на своих домах плакаты: "Мы замерзли! Help!".

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