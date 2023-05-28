"Займем всю парковку": как украинские военные бронировали гостиницу в Скадовске

В скором времени начнется курортный сезон, поэтому украинские защитники решили заранее забронировать отель на берегу моря. Правда, он расположен во временно оккупированном Скадовске Херсонской области, однако для наших военнослужащих – это только вопрос времени.

Россияне накануне контрнаступления ВСУ изрядно напуганы – коллаборанты убегают, оккупанты вывозят награбленное, а "хлопок" все чаще цветет. Украинские защитники решили "взбодрить" россиян и "забронировали" гостиницу во временно оккупированном Скадовске, сообщает 24 Канал.

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Как пехотинцы отель бронировали

В сети опубликовали видео, на котором бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты решили забронировать отель. Военнослужащие позвонили в заведение под названием "Moreson" во временно оккупированном Скадовске.

Пехотинцы решили спросить, можно ли в отеле разместить около 25 – 27 человек. Приветливая девушка, поднявшая трубку, с грустью сообщила, что пока свободных мест нет. Однако, чтобы не потерять потенциальных клиентов, решила предложить другие даты – ближе к середине или концу июня. Более того, она подчеркнула, что на территории есть большая стоянка, на которой есть достаточно мест.

То есть, мы сможем перекрыть парковку? У нас много техники, она большая и тяжелая. В частности, танки Leopard,

– в шутку сказали пехотинцы.

Однако девушка, по всей видимости, не поняла намека, поэтому военнослужащие еще раз повторили, что "бронируют" номера вместе с танками.

Как ВСУ бронировали гостиницу в Скадовске: смотрите видео

Пехотинцы предлагали услуги "перевозчика"

Военнослужащие 38-й отдельной бригады морской пехоты ранее предлагали поездку на популярном сервисе "BlaBlaCar". Объявление было до 27 мая.

Пехотинцы предлагали увлекательную поездку в Крым, а именно – в город Армянск. В сети подчеркнули особо "привлекательную цену" – всего 300 гривен за троих пассажиров. Кроме того, была также уникальная возможность проехаться на танке Leopard 2.

Среди пассажиров поездки также отметили и экипаж танка - командира, наводчика и заряжающего.

Пассажиры серьезные, нужно бронировать 100%,

– говорит комментатор на видео.

Объявление от пехотинцев на BlaBlaCar: смотрите видео