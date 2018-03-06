Оккупированный Донецк заполонили проукраинские открытки: есть фото и видео

Активисты сняли с беспилотника над оккупированным боевиками "ДНР" Донецком листовки с напоминанием, что 5 марта 2014 года в городе состоялся масштабный митинг в поддержку единой Украины.

Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".

Весной 2014 года в Донецке было несколько акций за единую Украину. 13 марта того года пророссийские активисты напали на участников.

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Поэтому на остановках общественного транспорта, на столбах и досках объявлений активисты расклеили листовки с напоминанием. Кроме того часть листовок были сброшены с беспилотника. Также в самом Донецке активисты расклеили их

10 тысяч смелых ради 45 миллионов единых,

– говорится в листовках.

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