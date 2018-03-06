Оккупированный Донецк заполонили проукраинские открытки: есть фото и видео
Активисты сняли с беспилотника над оккупированным боевиками "ДНР" Донецком листовки с напоминанием, что 5 марта 2014 года в городе состоялся масштабный митинг в поддержку единой Украины.
Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".
Весной 2014 года в Донецке было несколько акций за единую Украину. 13 марта того года пророссийские активисты напали на участников.
Читайте также: Россия готовит серьезную провокацию: волонтеры показали колонну техники с маркировкой ООН
Поэтому на остановках общественного транспорта, на столбах и досках объявлений активисты расклеили листовки с напоминанием. Кроме того часть листовок были сброшены с беспилотника. Также в самом Донецке активисты расклеили их
10 тысяч смелых ради 45 миллионов единых,
– говорится в листовках.
Донецк заполонили проукраинские открытки
На Донецк сбросили проукраинские открытки – видео