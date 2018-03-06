Окупований Донецьк заполонили проукраїнські листівки: є фото та відео

Активісти скинули з безпілотника над окупованим бойовиками "ДНР" Донецьку листівки з нагадуванням, що 5 березня 2014 року у місті відбувся масштабний мітинг на підтримку єдиної України.

Про це повідомляє видання "Новости Донбасса".

Навесні 2014 року у Донецьку було кілька акцій за єдину Україну. 13 березня того року проросійські активісти напали на учасників.

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Тож на зупинках громадського транспорту, на стовпах та дошках оголошень активісти розклеїли листівки з нагадуванням. Окрім того частина листівок були скинуті з безпілотника. Також в самому Донецьку активісти розклеїли їх

10 тисяч сміливих заради 45 мільйонів єдиних,

– йдеться у листівках.

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