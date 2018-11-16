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      Оккупированный Крым остался без света: известна причина

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      Часть оккупированного Крыма осталась без света
      Часть оккупированного Крыма осталась без света / Фото из открытых источников

      В пятницу, 16 ноября, в нескольких районах оккупированного Крыма произошло аварийное отключение света в связи со срабатыванием систем защиты линий электропередач.

      Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на "Крымэнерго".

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      Без электроэнергии остались три района оккупированного полуострова – Бахчисарайский, Джанкойский и Нижнегорский.

      По информации предприятия, обесточенными оказались села Новопол, Путиловка, Поляна, Богатое Ущелье Бахчисарайского района и частично сам Бахчисарай. Также, аврийное отключение света произошло в населенных пунктах Жилино, Марьино, Орденоносное и Лобаново Джанкойского района и Коренное и Новогригорьевка (частично) Нижнегорского района.

      На данный момент ведется поиск повреждений на полуострове.

      К слову, недавно в соцсетях опубликовали фото пустого железнодорожного вокзала в оккупированном Россией Симферополе. На фотографиях видно, что в "ворота Крыма" давно никто не заезжает, так как на вокзале не видно поездов, а также – почти нет людей.

      Теги: Новости Украины Электроэнергия Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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