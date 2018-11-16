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      Окупований Крим залишився без світла: відома причина

      231 Читать новость на русском
      Частина окупованого Криму залишилась без світла
      Частина окупованого Криму залишилась без світла / Фото з відкритих джерел

      У п'ятницю, 16 листопада, в декількох районах окупованого Криму сталося аварійне відключення світла у зв'язку зі спрацюванням систем захисту ліній електропередач.

      Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на "Крименерго".

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      Без електроенергії залишилися три райони окупованого півострова – Бахчисарайський, Джанкойський і Нижньогірський.

      За інформацією підприємства, знеструмленими виявилися села Новопілля, Путилівка, Поляна, Багата Ущелина Бахчисарайського району та частково сам Бахчисарай. Також, аврійне відключення світла сталося в населених пунктах Жиліно, Мар'їне, Орденоносне і Лобанове Джанкойського району та Корінне і Новогригорівка (частково) Нижньогірського району.

      На даний момент ведеться пошук пошкоджень на півострові.

      До слова, нещодавно у соцмережах опублікували фото пустого залізничного вокзалу в окупованому Росією Сімферополі. На світлинах видно, що у "ворота Криму" давно ніхто не заїжджає, адже на вокзалі не видно потягів, а також – майже немає людей.

      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Електроенергія
      Джерело: 24 Канал
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