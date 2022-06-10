Если взять за основу следующую политическую классификацию росийских "элит" – "москвичи", "питерцы", "агрессивные провинциалы"/"глубинный народ", то Путин как раз ушёл от характеристик "питерцев".

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Вопрос "элит"

"Москвичи" – традиционалисты, русские барины и держиморды, которые считают, что Москва должна жить в 10 раз лучше, чем другие регионы. «"Аквадискотека" в общем.

"Питерцы" – своеобразные петровцы. Они считают, что с Западом надо сотрудничать, а главное – на нем можно зарабатывать. Естественно, более комфортно и безопасно они себя ощущают на Западе и предпочитают сохранять свои сбережения в западных банках.

"Агрессивные провинциалы"/"глубинный народ" – жители отдаленных регионов России, которые считают, что их все время в чем-то лимитируют. У них нет никакой идеологии. Зато у них есть какая-то сила, сила неосвоенности прежде всего. Но их активно пользуют и первые, и вторые. Вот сейчас в войне, например, куда, прежде всего, отправляют жителей самых бедных регионов.

Окно в Европу – все

Так вот, Пётр І рубил окно в Европу. Был даже такой феномен, как "налог на бороду" (чтобы осовременить бояр). Путин же - сделал разворот от Запада. В сторону изоляционизма и дремучести.

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