Якщо взяти за основу наступну політичну класифікацію російських "еліт" – "москвичі", "пітерці", "агресивні провінціали"/"глибинний народ", то Путін якраз уникнув характеристик "пітерців".

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Питання "еліт"

"Москвичі" – традиціоналісти, російські пани та держиморди, які вважають, що Москва має жити у 10 разів краще, ніж інші регіони. Повна "Аквадіскотека".

"Пітерці" – своєрідні петрівці. Вони вважають, що із Заходом треба співпрацювати, а головне – на ньому можна заробляти. Звичайно, більш зручно і безпечно вони себе відчувають на Заході і воліють зберігати свої заощадження в західних банках.

"Агресивні провінціали"/"глибинний народ" – жителі віддалених регіонів Росії, які вважають, що їх постійно чимось лімітують. Вони не мають жодної ідеології. Натомість у них є якась сила, сила незасвоєності насамперед. Але їх активно користуються і перші, і другі. Ось зараз у війні, наприклад, куди передусім відправляють жителів найбідніших регіонів.

Вікно зачиняється

Петро Перший рубав вікно до Європи. Був навіть такий феномен, як податок на бороду (щоб осучаснити бояр). Путін же зробив розворот від Заходу. У бік ізоляціонізму та дрімучості.

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