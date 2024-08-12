"ОКО ЗА ОКО 3": уже 5 из 10 Пульстронов переданы десантно-штурмовым войскам

77-я отдельная аэромобильная и 79 -я отдельная десантно-штурмовая бригады усилены комплексами разведки и уничтожения Пульстрон благодаря инициативе "ОКО ЗА ОКО 3".

Оба подразделения сейчас работают на горячих направлениях: 77-я ОАэМБр – на Купянском, а 79-я ОДШБр – на Покровском, информирует 24 Канал.

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И каждая из них получила:

более 400 ударных и разведывательных БПЛА различных типов;

7 автомобилей;

8 комплектов Starlink;

автомобильные и портативные радиостанции;

приборы ночного видения;

компьютеры;

зарядные устройства;

дизельный генератор и другое оборудование.

Так, силам ДШВ на сегодня уже передано 5 из 10 запланированных Пульстронов. Три первых за два месяца работы уже успели показать свою эффективность на передовой. Например, 46-я ОАэМБр смогла отразить атаку российских "сарай-танков" под Марьинкой, применив FPV-дронов из состава Пульстрона. А 25-я Сечеславская воздушно-десантная бригада совсем недавно с помощью Пульстрона уничтожила грузовик оккупантов "Урал" с боекомплектом, применив ночной бомбер.



Пульстроны уже продемонстрировали успешную работу на фронте / Фото ОККО

Как уже сообщалось ранее, цель инициативы сети ОККО и фонда "Повернись живим" "ОКО ЗА ОКО 3" – приобрести в общей сложности 10 таких Пульстронов для десантно-штурмовых войск Украины. Общая стоимость проекта – 500 миллионов гривен. Сеть ОККО перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра топлива PULLS на комплексы, поддержать проект можно и прямым донатом на счет проекта фонда.