ОКО ЗА ОКО: ВСУ получили первый разведкомплекс от "ОККО" и "Повернись живим"

На вооружение ВСУ передан первый разведывательный комплекс "ШАРК", средства на который собраны в рамках совместной инициативы сети ОККО и фонда "Повернись живим" – "ОКО за ОКО".

Всего в скором времени военные получат 25 таких комплексов, чтобы вдоль всей линии фронта отслеживать движение врага и эффективно корректировать огонь украинской артиллерии. 24 Канал.

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"Мы благодарны нашим клиентам, кто присоединился к инициативе и вместе с нами каждый день помогает усиливать армию, – комментирует СЕО ОККО Василий Даниляк. – Останавливаться мы не планируем. И пока продолжается аккумулирование средств еще на 3 из 25 комплексов, а другие в работе, мы уже работаем над новым проектом вместе с "Повернись живим", чтобы и дальше системно укреплять ВСУ".

ВСУ получили первый разведкомплекс от "ОККО" и Повернись живим": смотрите видео

"Наш общий с ОККО проект – это пример своевременного, важного и по-настоящему масштабного взаимодействия благотворительного движения и социально ответственного бизнеса", – говорит директор Департамента развития и партнерств "Повернись живим" Олег Карпенко.

И самая большая его сила в том, что он объединил ради помощи миллионы украинцев – от Донецкой области до Львовщины, от Одессы до Черновцов. Сегодня первый комплекс "ШАРК" передан воинам Вооруженных Сил и уже скоро они будут корректировать артиллерию, помогать избивать оккупантов и приближать победу Украины,

– добавляет он.



ВСУ получили первый разведкомплекс от "ОККО" и "Повернись живим" / Фото "ОККО"

Напомним, общий проект ОККО и "Повернись живим" стартовал в ноябре прошлого года. Цель – закупка 25 беспилотных разведывательных комплексов ШАРК общей стоимостью 325 миллионов гривен. Украинцы поддерживают инициативу, заправляясь горючим Pulls на АЗК ОККО, ведь с каждого проданного литра компания перечисляет по 1 гривне на "ШАРКи", или напрямую, – перечисляя средства на спецсчет фонда "Повернись живим".



В состав одного комплекса входят, в частности, два беспилотных летательных аппарата / Фото "ОККО"

В состав одного комплекса входит проходное авто оборудованное пунктом управления, пусковая установка и два беспилотных летательных аппарата. Кроме того, в рамках инициативы для ВСУ будут закуплены еще 25 резервных БПЛА, чтобы вовремя можно было заменять аппараты, потерянные или поврежденные при выполнении задач. Параллельно продолжаются обучение экипажей для управления разведкомплексами.



Всего в рамках инициативы будут переданы 25 разведкомплекса / Фото "ОККО"