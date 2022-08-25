Около 2 миллиардов гривен для Украины: как Метинвест помогает во время войны

Группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского держит Стальной Фронт". За 6 месяцев украинского противостояния россии компания передала 1,9 миллиарда гривен помощи украинцам.

Средства Метинвест направил на нужды армии и гражданских украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны. Кроме того, компания держит экономический фронт, обеспечивая стабильность работы и финансовое благосостояние своей команды работников.

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"Половину истории независимого государства Метинвест был рядом и делал все, чтобы Украина процветала. Компания вкладывала в ее развитие средства, ресурсы и самое главное – безграничную любовь. Сейчас, в самое сложное для страны время, мы также не остаемся в стороне и помогаем приблизить победу. Спасибо за это нашим работникам – героям Стального Фронта". Уверен, что вместе мы обязательно выиграем эту войну, а впоследствии отстроим Украину еще сильнее и успешнее", – отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Как Метинвест помогает армии

С 24 февраля компания снабжает амуницией ВСУ, Тероборону, Нацгвардию, Нацполицию, Главное управление разведки и другие силовые подразделения. В частности, наши защитники уже получили почти 21 тысячу шлемов и касок, а также более 110 тысяч бронежилетов. Часть брони Метинвест приобрел за границей, а другую создал из сертифицированной стали собственного производства.

Кроме того, на фронт передали:

более 500 дронов,

1,6 тысячи тепловизоров,

27 тысяч кровоостанавливающих турникетов и 500 аптечек,

почти 500 тысяч литров топлива,

свыше 140 единиц своих автомобилей и тяжелой техники.

Также Метинвест приобрел для ВСУ 100 пикапов, джипов и микроавтобусов, а для военных медиков ГУР – 20 машин скорой помощи.



Метинвест передал машины для ВСУ / Фото пресс-службы Метинвеста

Метинвест активно использует свою продукцию на нужды армии. Да, вместе с партнерами компания наладила производство других изделий из стали для нужд военных. Украинские защитники уже получили:

первые 4 специальных металлических укрытия бункерного типа для укрепления окопов, изготовленных на запорожских предприятиях Метинвеста;

80 турбопечек, 170 саперных кошек для дистанционного разминирования территорий и 120 планшетных мини-печек, которые Укртрансгаз изготовил из 6 тонн металлопродукции Метинвеста. Сотрудничество компаний продолжается, а количество металлических изделий для фронта планируется увеличить до 5 тысяч;

также Метинвест-СМЦ поставляет спецсталь для изготовления защитных элементов на фронтовые автомобили.

Для обустройства блокпостов и укрепления объектов социальной инфраструктуры Метинвест выделил около 3 тысяч тонн песка и щебня, 2,4 тысяч железобетонных блоков и плит, предоставил металл для мобильных мини-бастионов и других оборонных сооружений. Из стали Метинвеста изготовлено около 76 тысяч противотанковых ежей.

Метинвест на экономическом фронте

Несмотря на большую помощь, Метинвест держит и экономический фронт. Предприятия Группы продолжают работать там, где это безопасно для людей и экономически целесообразно.

В настоящее время относительно бесперебойно работают производства "Метинвест Покровскугля". В частности, на шахтоуправлении "Покровское" в июне 2022 года ввели в эксплуатацию новый очистный забой, а Свято-Варваринская обогатительная фабрика в полном объеме отгружает премиальный угольный концентрат.

В то же время, в начале июля 2022 года приостановлена добыча руды на криворожских предприятиях Метинвеста – Ингулецком и Северном ГОКах, а также совместном предприятии Южный ГОК. Центральный ГОК работает без значительных остановок, но с уменьшенной мощностью – примерно на 40% от прошлогодних объемов.

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Еще с 24 февраля приостановил работу комбинат "Запорожсталь", но уже с апреля возобновил производство. Сейчас комбинат загружен примерно на 50%: работает аглофабрика, две из четырех доменных печей, а также сталеплавильная печь.

Меткомбинат "Каметсталь" не останавливал производство, но постепенно снизил количество доменных печей в работе. В июле металлурги возобновили производство вагонных осей, которые ранее производились из заготовки "Азовстали", а также овладели производством фасонного профиля МП-4 и круглых профилей диаметром 22, 24 и 26 мм.

Чтобы обезопасить жизнь работников, поддерживающих производство, на предприятиях Метинвеста обустроены бомбоубежища. В укрытиях есть запасы воды, продуктов продолжительного хранения и медикаментов, а также связь.

россия пытается вывезти 234 тысяч тонн металла из Мариуполя

К сожалению, из-за российского вторжения металлургические комбинаты "Азовсталь" и ММК имени Ильича в Мариуполе, а также Авдеевский коксохимический завод приостановили деятельность. Предприятия и инфраструктура городов подверглись обстрелам. Пока не прекратится активная фаза войны, а Мариуполь не будет деоккупирован, полноценно оценить влияние боевых действий на эти предприятия Группы невозможно.

В то же время продолжается борьба с пиратством россии, пытающейся вывезти 234 тысячи тонн металла Группы из Мариуполя. Метинвест прилагает все возможные усилия, чтобы остановить хищение и привлечь виновных лиц и их сообщников к строгой юридической ответственности. В частности, компания обратилась в Кабинет Министров Украины с предложением ввести санкции против всех лиц, вовлеченных в процесс хищения.

Метинвест обустроил убежище для работников, которые из-за войны войны стали переселенцами

Не забывает Метинвест и о работниках Мариуполя и Авдеевки, которые эвакуировались на подконтрольную Украине территорию. Компания обустроила для них более 6 тысяч мест временного убежища на своих социальных объектах. Жителей шелтеров снабжают горячим питанием, продуктовыми и гигиеническими наборами.

В Запорожье и Каменском продолжают работать Центры реабилитации и реинтеграции, в которые обратились более 1500 вынужденных переселенцев. Здесь сотрудники и семьи могут получить медицинскую и психологическую помощь, а также консультацию специалистов Центра карьеры Метинвест.



Метинвест помогает и заботится о своих сотрудниках / Фото пресс-службы Метинвеста

Компания открыла около 1800 вакансий на своих предприятиях в Запорожье, Кривом Роге, Каменском и Покровске, чтобы трудоустроить сотрудников из Мариуполя и Авдеевки. Они также могут пройти бесплатное обучение по наиболее востребованным рабочим профессиям с последующим трудоустройством. Сотрудникам, решившим пройти обучение или трудоустроиться, компания предоставит значительную материальную поддержку в виде различных компенсаций, социальных льгот, гуманитарной помощи и гарантированного заработка. В настоящее время на предприятиях Группы трудоустроилось около 1 000 вынужденных переселенцев.

Кроме этого:

Сотрудники Метинвеста и их дети могут безвозмездно учиться в первом в Украине негосударственном горно-металлургическом университете "Метинвест Политехника", обучение в котором начнется уже этой осенью.

Психологи сервиса "Метинвест – вместе!" продолжают поддерживать сотрудников компании и членов их семей, страдающих стрессом. За 6 месяцев проведено около 1 000 индивидуальных и групповых консультаций.

Корпоративная программа "Дом для своих" создана, чтобы помочь найти жилье для переселенцев. Компания предложила сотрудникам предоставить временное убежище своим коллегам на время поиска постоянного жилья. Все участники программы получают от Метинвеста материальную поддержку.