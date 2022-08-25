Кошти Метінвест спрямував на потреби армії та цивільних українців, які вимушені були покинути свої домівки через війну. Крім цього, компанія тримає економічний фронт, забезпечуючи стабільність роботи та фінансовий добробут своєї команди працівників.

До теми Допомога Україні на 1,7 мільярда: Метінвест оголосив про запуск Сталевого Фронту

"Половину історії незалежної держави Метінвест був поруч і робив усе, щоб Україна процвітала. Компанія вкладала в її розвиток кошти, ресурси та найголовніше – безмежну любов. Зараз, у найскладніший для країни час, ми також не залишаємось осторонь і допомагаємо наблизити перемогу. Дякую за це нашим працівникам – героям Сталевого Фронту". Впевнений, разом ми обов’язково виграємо цю війну, а згодом відбудуємо Україну ще сильнішою та успішнішою", – зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Як Метінвест допомагає армії

З 24 лютого компанія забезпечує амуніцією ЗСУ, Тероборону, Нацгвардію, Нацполіцію, Головне управління розвідки та інші силові підрозділи. Зокрема, наші захисники вже отримали майже 21 тисячу шоломів і касок, а також понад 110 тисяч бронежилетів. Частину броні Метінвест придбав за кордоном, а іншу – створив зі сертифікованої сталі власного виробництва.

Крім цього, на фронт передали:

понад 500 дронів,

1,6 тисячі тепловізорів,

27 тисяч кровоспинних турнікетів та 500 аптечок,

майже 500 тисяч літрів пального,

понад 140 одиниць своїх автомобілів і важкої техніки.

Також Метінвест придбав для ЗСУ 100 пікапів, джипів та мікроавтобусів, а для військових медиків ГУР – 20 машин швидкої допомоги.



Метінвест передав машини для ЗСУ / Фото пресслужби Метінвесту

Водночас Метінвест активно використовує свою продукцію на потреби армії. Так, разом із партнерами компанія налагодила виробництво інших виробів зі сталі для потреб військових. Українські захисники вже отримали:

перші 4 спеціальні металеві укриття бункерного типу для зміцнення окопів, які виготовили на запорізьких підприємствах Метінвесту;

80 турбопічок, 170 саперних кішок для дистанційного розмінування територій та 120 планшетних мініпічок, які Укртрансгаз виготовив з 6 тонн металопродукції Метінвесту. Співпраця компаній продовжується, а кількість металевих виробів для фронту планують збільшити до 5 тисяч;

також Метінвест-СМЦ постачає спецсталь для виготовлення захисних елементів на фронтові автівки.

Для облаштування блокпостів та укріплення об’єктів соціальної інфраструктури Метінвест виділив близько 3 тисяч тонн піску й щебеню, 2,4 тисячі залізобетонних блоків і плит, надав метал для мобільних мінібастіонів та інших оборонних споруд. Зі сталі Метінвесту виготовлено близько 76 тисяч протитанкових їжаків.

Метінвест на економічному фронті

Попри чималу допомогу, Метінвест тримає і економічний фронт. Підприємства Групи продовжують працювати там, де це безпечно для людей та економічно доцільно.

Наразі відносно безперебійно працюють виробництва "Метінвест Покровськвугілля". Зокрема, на шахтоуправлінні "Покровське"у червні 2022 року ввели в експлуатацію новий очисний вибій, а Свято-Варваринська збагачувальна фабрика в повному обсязі відвантажує преміальний вугільний концентрат.

Водночас на початку липня 2022 року призупинено видобуток руди на криворізьких підприємствах Метінвесту – Інгулецькому та Північному ГЗК, а також спільному підприємстві Південний ГЗК. Центральний ГЗК працює без значних зупинок, але зі зменшеною потужністю – приблизно на 40% від торішніх обсягів.

До теми Метінвест призупиняє видобуток на гірничо-збагачувальних комбінатах

Ще з 24 лютого призупинив роботу комбінат "Запоріжсталь", але вже з квітня відновив виробництво. Зараз комбінат завантажений приблизно на 50%: працює аглофабрика, дві з чотирьох доменних печей, а також сталеплавильна піч.

Меткомбінат "Каметсталь" не зупиняв виробництва, але поступово зменшив кількість доменних печей у роботі. У липні металурги відновили виробництво вагонних осей, які раніше виготовлялися із заготовки "Азовсталі", а також опанували виробництво фасонного профілю МП-4 та круглих профілів діаметром 22, 24 та 26 мм.

Щоб убезпечити життя працівників, які підтримують виробництво, на підприємствах Метінвесту облаштовані бомбосховища. В укриттях є запаси води, продуктів тривалого зберігання і медикаментів, а також зв’язок.

росія намагається вивезти 234 тисячі тонн металу з Маріуполя

На жаль, через російське вторгнення металургійні комбінати "Азовсталь" та ММК імені Ілліча в Маріуполі, а також Авдіївський коксохімічний завод призупинили діяльність. Підприємства та інфраструктура міст зазнали обстрілів. Поки не припиниться активна фаза війни, а Маріуполь не буде деокуповано, повноцінно оцінити вплив бойових дій на ці підприємства Групи неможливо.

Водночас триває боротьба з піратством росії, яка намагається вивезти 234 тисячі тонн металу Групи з Маріуполя. Метінвест докладає усіх можливих зусиль, щоб зупинити розкрадання та притягнути винних осіб та їхніх спільників до суворої юридичної відповідальності. Зокрема, компанія звернулася до Кабінету Міністрів України із пропозицією запровадити санкції проти всіх осіб, залучених до процесу розкрадання.

Метінвест облаштував прихисток для працівників, які через війну стали переселенцями

Не забуває Метінвест і про працівників із Маріуполя та Авдіївки, які евакуювались на підконтрольну Україні територію. Компанія облаштувала для них понад 6 тисяч місць тимчасового прихистку на своїх соціальних об’єктах. Мешканців шелтерів забезпечують гарячим харчуванням, продуктовими й гігієнічними наборами.

У Запоріжжі й Кам’янському продовжують працювати Центри реабілітації та реінтеграції, до яких звернулися понад 1 500 вимушених переселенців. Тут співробітники та їхні родини можуть отримати медичну та психологічну допомогу, а також консультацію фахівців Центру кар’єри Метінвест.



Метінвест допомагає та дбає про своїх співробітників / Фото пресслужби Метінвесту

Компанія відкрила близько 1 800 вакансій на своїх підприємствах у Запоріжжі, Кривому Розі, Кам’янському та Покровську, щоб працевлаштувати співробітників із Маріуполя й Авдіївки. Вони також можуть пройти безоплатне навчання за найбільш затребуваними робочими професіями з подальшим працевлаштуванням. Співробітникам, які вирішили пройти навчання чи працевлаштуватися, компанія надасть значну матеріальну підтримку у вигляді різних компенсацій, соціальних пільг, гуманітарної допомоги та гарантованого заробітку. Наразі на підприємствах Групи працевлаштувалися майже 1 000 вимушених переселенців.

Крім цього:

Співробітники Метінвесту та їхні діти мають можливість безоплатно навчатися у першому в Україні недержавному гірничо-металургійному університеті "Метінвест Політехніка", навчання в якому розпочнеться вже цієї осені.

Психологи сервісу "Метінвест – разом!" продовжують підтримувати співробітників компанії та членів їхніх родин, які потерпають від стресу. За 6 місяців проведено майже 1 000 індивідуальних та групових консультацій.

Корпоративна програма "Домівка для своїх" створена, щоб допомогти знайти житло для переселенців. Компанія запропонувала співробітникам надати тимчасовий прихисток своїм колегам на час пошуку постійного житла. Усі учасники програми отримують від Метінвесту матеріальну підтримку.