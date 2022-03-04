Около 30 домов пылали в Харькове в результате обстрелов российскими войсками

Российские оккупационные войска непрерывно обстреливают гражданское население Харькова. Только в течение 4 марта в городе пылало около 30 домов.

Наибольший ущерб был причинен микрорайону "Салтовка"

Спасатели сообщили, что враг "с новой силой производил обстрелы мирных кварталов Харькова и сельских населенных пунктов области".

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Наибольший ущерб был причинен микрорайону "Салтовка". В общей сложности по состоянию на 16 часов горело около 30 многоквартирных домов и частных жилых домов.

На их тушение привлекалось более 150 человек личного состава ГСЧС и 30 единиц техники.

Последствия обстрела Харькова / Фото спасателей

Последствия обстрела Харькова / Фото спасателей

Последствия обстрела Харькова / Фото спасателей

Последствия обстрела Харькова / Фото спасателей

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