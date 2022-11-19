Россия повредила уже почти 50% энергетической инфраструктуры Украины, – Зеленский

Российские агрессоры регулярно наносят мощные массированные ракетные удары по территории Украины. Из-за этого почти половина энергосистемы Украины повреждена и выведена из строя.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании в Киеве 19 ноября. По его словам, россияне стремятся разрушить соединение Украины с энергосистемой Европы.

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Удары по энергосистеме Украины несут угрозу всему континенту

На пресс-конференции после дипломатической встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком, Владимир Зеленский рассказал о состоянии в энергосистеме Украины. Президент сообщил, что враг повредил уже около половины всей энергетической инфраструктуры.

Этот российский террор не просто очередное издевательство врага над украинцами, но и проявление очень циничной российской антиевропейской, античеловеческой политики,

– отметил президент.

Дело в том, что украинская энергогенерация способна полностью обеспечивать не только себя, но и быть тем элементом, который стабилизирует общеевропейский энергорынок. Украина активно экспортировала электроэнергию соседним европейским странам.

Зеленский пояснил, что оккупанты пытаются разрушить соединение Украины с энергосистемой Европы. Он подчеркнул, что каждый удар по украинской энергетике ставит под угрозу безопасность всего континента.

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Риши Сунак приехал с визитом в Украину: что известно

Глава британского правительства впервые приехал в Киев. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским 19 ноября для обсуждения важных для Британии и Украины вопросов.

На встрече президент Украины подчеркнул, что Великобритания является мощным союзником нашего государства. Британские партнеры активно помогают Украине в защите своих территорий от агрессии России.

Впоследствии британский премьер-министр опубликовал видео по прибытию в украинскую столицу на своей странице в соцсетях, где отметил поддержку Украины. "Британия знает, что значит бороться за свободу. Мы с вами до конца, Владимир Зеленский", – написал Риши Сунак.

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