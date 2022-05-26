Около 500 тысяч украинцев все еще положительно относятся к России, - КМИС

Среди украинцев есть те, кто до сих пор положительно относится к России. Таких насчитывается около 500 тысяч человек.

В процентном соотношении любителей России – всего лишь 2%. Но если проанализировать результаты опроса, то это – полмиллиона украинцев.

Опрос проводился 13 – 18 мая. Его организатором являлся Киевский международный институт социологии.

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За последние 3 года до начала полномасштабного нападения России наблюдалось постепенное снижение положительного отношения к стране-агрессору. И даже несмотря на эскалацию у границ Украины 34% населения Украины в начале февраля 2022 хорошо относились к России.

Сейчас уже только 2% граждан хорошо относятся к стране-агрессору, в то время как 92% плохо. Впрочем, важно понимать, что 2% – это около 500 000 человек.



Как украинцы относятся к россиянам / Данные КМИС

Во всех регионах Украины абсолютное большинство жителей плохо относится к России. В частности, на Юге негативное мнение о нем имеют 90% населения, а на Востоке – 85% человек. Относительно больше продолжают хорошо относиться к России на Востоке – 4%.



Опросы по регионам / Данные КМИС

Кратко о способе опроса КМИС

Киевский международный институт социологии опрашивал украинцев методом телефонных интервью с помощью компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайного выбора мобильных номеров.

Специалисты КМИ опросили 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, проживавшими на территории Украины до 24 февраля 2022 года.

В опросе не участвовали жители тех территорий, которые временно не контролируются властями Украины (АР Крым, Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей). Также к опросу не привлекали людей, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

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