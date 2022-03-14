Около 600 жилых домов разрушены в Харькове в результате вражеских обстрелов, – Терехов

В течение 19 дней войны Харьков стал чуть ли не самой главной целью оккупанта. Враг совершает атаки не только на военные объекты, но и цинично уничтожает гражданскую инфраструктуру.

Так, в Харькове уже разрушены около 600 жилых домов. Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов во время общения по видеосвязи с мэром Чикаго Лори Лайтфутом.

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По его словам, ни один из них, к сожалению, не подлежит восстановлению.

Нам приходится передислоцироваться, перевозить людей, доставлять помощь. Также мы организовываем горячее питание, обеспечиваем людей медикаментами, в том числе инсулином. Мы контролируем ситуацию в городе,

– цитирует Терехова пресс-служба города.

Он добавил, что в Харькове также разбомбили 50 школ, ряд медучреждений, в том числе роддомы.

Кроме того, Терехов подчеркнул, что сейчас в приоритете – сохранение жизни людей и прекращение войны, и позиция США очень важна в этом вопросе.

Он подчеркнул, что необходимо закрыть небо над Украиной и остановить кровопролитие.

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