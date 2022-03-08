Около 7 тысяч женщин-военнослужащих Воздушных сил встретили 8 марта с оружием в руках

Женщины-военнослужащие воздушных сил ВСУ встретили 8 марта с оружием в руках. В настоящее время их на службе находится около 7 тысяч.

Украинские военнослужащие женщины ничего не боятся. Они служат наравне с мужчинами, защищающими государство от оккупантов.

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Почти 7 тысяч женщин-военнослужащих Воздушных Сил ВСУ встретили 8 марта 2022-го не с цветами, а с оружием в руках и бок о бок с мужчинами отражают российскую агрессию, борются за будущее своих детей и будущее нашей Украины!

– говорится в сообщении.

Более 1500 защитниц служили в Воздушных Силах еще до российской оккупации. Они участвовали в боевых действиях по Антитеррористической операции и операциям Объединенных сил. 16 защитниц награждены государственными наградами за личное мужество и героизм.

К сожалению, с начала войны погибли 13 защитниц. Украина их никогда не забудет!

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