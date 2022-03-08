Українські військовослужбовиці не бояться нічого. Вони служать на рівні з чоловіками захищають державу від окупантів.

Цікаво Кім привітав з 8 Березня чоловіків, які втекли з України

Майже 7 тисяч жінок-військовослужбовців Повітряних Сил ЗСУ зустріли 8 березня 2022-го не з квітами, а зі зброєю в руках і пліч-о-пліч з чоловіками відбивають російську агресію, борються за майбутнє своїх дітей та майбутнє нашої України!

– мовиться в повідомленні.

Понад 1500 захисниць служили в Повітряних Силах ще до російської окупації. Вони брали участь у бойових діях з Антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил. 16 захисниць нагороджені державними відзнаками за особисту мужність та героїзм.

На жаль, від початку війни загинули 13 захисниць. Україна їх ніколи не забуде!

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!