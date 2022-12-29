Около 800 бойцов и 5 артиллерийских систем: свежие потери врага по состоянию на 29 декабря

Война в Украине длится уже 309 суток. С начала полномасштабного вторжения украинские защитники и защитницы уничтожили около 104 560 захватчиков.

За сутки количество захватчиков сократилось на 790 человек. Об этом рассказали в Генштабе ВСУ, сообщает 24 канал.

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Другие потери врага по состоянию на 29 декабря

Танцев – 3018 (+1);

боевых бронированных машин – 6047 (+10);

артиллерийских систем – 2004 (+5);

РСЗО – 423 (+5);

средств ПВО – 212 (+0);

самолетов – 283 (+0);

вертолетов – 268 (+1);

крылатых ракет – 653 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1717 (+10);

кораблей/катеров – 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4675 (+15);

специальной техники – 179 (+0).

Актуальные потери врага по состоянию на 29 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ

Украинские воины эффективно уничтожают оккупантов и отбивают их атаки

Утром 29 декабря Генштаб ВСУ обнародовал информацию об актуальной ситуации на фронте. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки врага в районах разных городах и селах.

В частности, в таких населенных пунктах: Стельмаховка, Андреевка, Площадка, Краснопоповка, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Победа. В Генштабе также добавляют, что наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Украинская авиация за прошедшие сутки 17 раз ударила по позициям врага и 4 раза по месту размещения его зенитно-ракетных комплексов. В то же время ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления оккупантов, 3 района дислокации их войск и состав боеприпасов.

Враг не оставляет попыток оставить украинцев без света

За прошедшие сутки захватчики атаковали Харьков иранскими дронами-камикадзе. Речь идет о 13 "Шахидах", которые оккупанты запустили по энергетической инфраструктуре города.

Однако Силам обороны Украины удалось обезвредить 11 беспилотников до того, как они попали в цель. Детальнее об этом можно узнать в сведении Генштаба.