Около 800 бойцов и 5 артиллерийских систем: свежие потери врага по состоянию на 29 декабря
Источник:Генштаб ВСУ
Война в Украине длится уже 309 суток. С начала полномасштабного вторжения украинские защитники и защитницы уничтожили около 104 560 захватчиков.
За сутки количество захватчиков сократилось на 790 человек. Об этом рассказали в Генштабе ВСУ, сообщает 24 канал.
Читайте также Ночью враг ударил по пригороду Запорожья: фото последствий
Другие потери врага по состоянию на 29 декабря
- Танцев – 3018 (+1);
- боевых бронированных машин – 6047 (+10);
- артиллерийских систем – 2004 (+5);
- РСЗО – 423 (+5);
- средств ПВО – 212 (+0);
- самолетов – 283 (+0);
- вертолетов – 268 (+1);
- крылатых ракет – 653 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1717 (+10);
- кораблей/катеров – 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 4675 (+15);
- специальной техники – 179 (+0).
Украинские воины эффективно уничтожают оккупантов и отбивают их атаки
Утром 29 декабря Генштаб ВСУ обнародовал информацию об актуальной ситуации на фронте. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки врага в районах разных городах и селах.
В частности, в таких населенных пунктах: Стельмаховка, Андреевка, Площадка, Краснопоповка, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Победа. В Генштабе также добавляют, что наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Украинская авиация за прошедшие сутки 17 раз ударила по позициям врага и 4 раза по месту размещения его зенитно-ракетных комплексов. В то же время ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления оккупантов, 3 района дислокации их войск и состав боеприпасов.
Враг не оставляет попыток оставить украинцев без света
За прошедшие сутки захватчики атаковали Харьков иранскими дронами-камикадзе. Речь идет о 13 "Шахидах", которые оккупанты запустили по энергетической инфраструктуре города.
Однако Силам обороны Украины удалось обезвредить 11 беспилотников до того, как они попали в цель. Детальнее об этом можно узнать в сведении Генштаба.