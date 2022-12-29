Об этом рассказал глава ОВА Александр Старух. Он отметил, что в результате очередного ракетного удара разрушениям подверглись ряд объектов.
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Поврежденные здания и газопровод
По словам Старуха, российские ракеты разрушили несколько построек. Кроме того, повреждения получили газопровод и линия электроснабжения. К счастью, на этот раз обошлось без жертв.
Враг не успокоится, пока не умрет!,
– эмоционально подчеркнул Старух.
Последствия ракетного удара по пригороду Запорожья / Фото с телеграма Старуха
Накануне оккупанты обстреляли Херсонщину
Россияне ежедневно обстреливают освобожденную часть Херсонщины. Так, 28 декабря стало известно, что в результате очередной атаки пострадали три человека. Среди них – 14-летний ребенок.
А вот 27 декабря захватчики обстреляли родильное отделение в Херсоне. Тогда обошлось без пострадавших. Известно, что на момент атаки в медицинском заведении находилось 5 рожениц. А в сам день обстрела в роддоме на свет появились двое маленьких жителей Херсона. К счастью, все жизни удалось спасти.
Существует угроза массированного ракетного удара
- А вот утром 29 декабря беспокойство охватило жителей большей части Украины. Около 06:00 сирены доносились на Востоке, Юге, Севере, а также в Центре нашего государства. Воздушную тревогу озвучили, ведь существует угроза очередного ракетного удара.
- Собственно, сирены включились из-за того, что враг в небо поднял стратегическую авиацию в режиме радиомолчания. Это предполагает вероятность очередного массированного ракетного удара.
- Уже в 06:20 появилась дополнительная информация. Сообщалось об активности авиационной группы, насчитывавшей 10 самолетов. Вероятно, это Ту-95. Также, по данным monitor, оккупанты могут использовать для атаки те же Ту-22м3. Отметим, что по состоянию на 6:40 сообщений о запусках ракет не было.
- Угроза существует также с моря. По данным ОК "Юг", россияне вывели в акваторию Черного моря два надводных ракетоносителя. Это означает, что не исключена атака 16 ракетами типа "Калибр".
- Напоминаем о важности находиться в укрытии во время воздушной тревоги. Оставайтесь там, пока не будет сигнала об отбое. Это может спасти вам жизнь.