Об этом рассказал глава ОВА Александр Старух. Он отметил, что в результате очередного ракетного удара разрушениям подверглись ряд объектов.

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Поврежденные здания и газопровод

По словам Старуха, российские ракеты разрушили несколько построек. Кроме того, повреждения получили газопровод и линия электроснабжения. К счастью, на этот раз обошлось без жертв.

Враг не успокоится, пока не умрет!,

– эмоционально подчеркнул Старух.

Последствия ракетного удара по пригороду Запорожья / Фото с телеграма Старуха

Накануне оккупанты обстреляли Херсонщину

Россияне ежедневно обстреливают освобожденную часть Херсонщины. Так, 28 декабря стало известно, что в результате очередной атаки пострадали три человека. Среди них – 14-летний ребенок.

А вот 27 декабря захватчики обстреляли родильное отделение в Херсоне. Тогда обошлось без пострадавших. Известно, что на момент атаки в медицинском заведении находилось 5 рожениц. А в сам день обстрела в роддоме на свет появились двое маленьких жителей Херсона. К счастью, все жизни удалось спасти.

Существует угроза массированного ракетного удара