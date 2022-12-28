Подробности рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Заметим, что накануне россияне попали в родильное отделение в Херсоне.

Важно Не завидую тем, кто отдал приказ – у Зеленского отреагировали на обстрел роддома в Херсоне

От обстрелов оккупантов пострадало село Кизомис.

Из-за вражеских обстрелов пострадали 3 человека. Среди них 14-летний ребенок с минно-взрывной травмой. Все доставлены в больницы,

– отметил Тимошенко.

Враг обстреливает Херсон

Российские оккупанты 27 декабря обстреляли родильное отделение в Херсоне. К счастью, обошлось без пострадавших. На момент атаки внутри было 5 рожениц. Более того, в тот же день на свет появилось двое младенцев, двое новых жителей Херсона. К счастью, всю жизнь удалось сберечь.

Обратите внимание! Впрочем, следует понимать, что на этот раз враг атаковал единственный роддом в городе. Речь идет о родильном отделении больницы Тропиных. Что касается самих последствий попадания, то они средней степени тяжести.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на очередной террор россиян. Он подчеркнул, что Украина привлечет к ответственности всех военных преступников. Ермак не завидует тем, кто отдавал приказы и исполнял.

В Генштабе ВСУ подтвердили впечатление штаба кафиров в Забарино Херсонской области, где россияне проводили совещание офицеров южного военного округа вооруженных сил России. В последние дни россияне активно маневрируют на Юге. На левобережье зафиксировали отход некоторых российских сил, находившихся близко к реке Днепр.