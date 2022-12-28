Деталі розповів заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко. Зауважимо, що напередодні росіяни потрапили у пологове відділення у Херсоні.
Важливо Не заздрю тим, хто віддав наказ, – у Зеленського відреагували на обстріл пологового у Херсоні
Від обстрілів окупантів постраждало село Кізомис.
Через ворожий обстріл постраждали 3 людини. Серед них 14 річна дитина з мінно-вибуховою травмою. Всі доставлені до лікарень,
– зазначив Тимошенко.
Ворог обстрілює Херсон
- Російські окупанти 27 грудня обстріляли пологове відділення у Херсоні. На щастя, обійшлось без постраждалих. На момент атаки всередині було 5 породіль. Ба більше, того ж дня на світ з'явилося двоє немовлят, двоє нових мешканців Херсона. На щастя, усі життя вдалося зберегти.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на черговий терор росіян. Він наголосив, що Україна притягне до відповідальності всіх воєнних злочинців. Єрмак не заздрить тим, хто віддавав накази та виконував.
Натомість у Генштабі ЗСУ підтвердили враження штабу окупантів у Забариному Херсонської області, де росіяни проводили нараду офіцерів південного військового округу збройних сил Росії. В останні дні росіяни активно маневрують на Півдні. На лівобережжі зафіксували відхід деяких російських сил, які перебували близько до річки Дніпро.