Деталі розповів заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко. Зауважимо, що напередодні росіяни потрапили у пологове відділення у Херсоні.

Важливо Не заздрю тим, хто віддав наказ, – у Зеленського відреагували на обстріл пологового у Херсоні

Від обстрілів окупантів постраждало село Кізомис.

Через ворожий обстріл постраждали 3 людини. Серед них 14 річна дитина з мінно-вибуховою травмою. Всі доставлені до лікарень,

– зазначив Тимошенко.

Ворог обстрілює Херсон

Російські окупанти 27 грудня обстріляли пологове відділення у Херсоні. На щастя, обійшлось без постраждалих. На момент атаки всередині було 5 породіль. Ба більше, того ж дня на світ з'явилося двоє немовлят, двоє нових мешканців Херсона. На щастя, усі життя вдалося зберегти.

Зверніть увагу! Утім, слід розуміти, що цього разу ворог атакував єдиний пологовий будинок у місті. Мовиться про пологове відділення лікарні Тропіних. Що стосується самих наслідків влучання, то вони середнього ступеня тяжкості.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на черговий терор росіян. Він наголосив, що Україна притягне до відповідальності всіх воєнних злочинців. Єрмак не заздрить тим, хто віддавав накази та виконував.

Натомість у Генштабі ЗСУ підтвердили враження штабу окупантів у Забариному Херсонської області, де росіяни проводили нараду офіцерів південного військового округу збройних сил Росії. В останні дні росіяни активно маневрують на Півдні. На лівобережжі зафіксували відхід деяких російських сил, які перебували близько до річки Дніпро.