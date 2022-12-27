Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Об обстреле роддома сообщили около 20:00.

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Атака прошла без пострадавших

Ермак рассказал, что, к счастью, вражеский обстрел роддома в Херсоне прошел без пострадавших.

Что будет с теми, кто отдавал приказы и исполнял? В общем, не завидую им. Мы по каждому болотному ничтожеству доведем дело до логического завершения,

– подчеркнул руководитель ОП.



Россияне ударили по роддому в Херсоне / Фото Андрея Ермака

В роддоме перед обстрелом родились 2 ребенка

Вечером 27 декабря ряд местных телеграмм-каналов сообщил, что россияне атаковали родильное отделение в Херсоне. В сети появились соответствующие фото с места происшествия.

Позже обстрел подтвердил и заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. По его словам, в результате обстрела чудом никто не пострадал.

Тимошенко добавил, что россияне обстреляли место, где сегодня родились 2 ребенка. Кроме того, до атаки врачи успели завершить кесарево сечение. Сейчас в заведении находятся 5 рожениц.