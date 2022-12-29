Про це розповів глава ОВА Олександр Старух. Він зазначив, що внаслідок чергового ракетного удару руйнувань зазнали низка об'єктів.
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Пошкоджені будівлі та газогін
За словами Старуха, російські ракети зруйнували кілька будівель. Крім того, пошкоджень зазнали газогін і лінія електропостачання. На щастя, цього разу минулося без жертв.
Ворог не заспокоїться, доки не помре!,
– емоційно наголосив Старух.
Наслідки ракетного удару по передмістю Запоріжжя / Фото з телеграма Старуха
Напередодні окупанти обстріляли Херсонщину
Росіяни щоденно обстрілюють звільнену частину Херсонщини. Так, 28 грудня стало відомо, що внаслідок чергової атаки постраждали троє людей. Серед них – 14-річна дитина.
А от 27 грудня загарбники обстріляли пологове відділення у Херсоні. Тоді минулося без постраждалих. Відомо, що на момент атаки у медичному закладі перебувало 5 породіль. А в сам день обстрілу у пологовому на світ з'явилося двоє маленьких мешканців Херсона. На щастя, усі життя вдалося врятувати.
Існує загроза масованого ракетного удару
- А от зранку 29 грудня неспокій огорнув мешканців більшої частини України. Близько 06:00 сирени лунали на Сході, Півдні, Півночі, а також у Центрі нашої держави. Повітряну тривогу озвучили, адже існує загроза чергового ракетного удару.
- Власне, сирени увімкнули через те, що ворог у небо підняв стратегічну авіацію у режимі радіомовчання. Це передбачає ймовірність чергового масованого ракетного удару.
- Уже о 06:20 з'явилася додаткова інформація. Повідомлялося про активність авіаційної групи, яка налічувала 10 літаків. Ймовірно, це Ту-95. Також, за даними monitor, окупанти можуть використати для атаки ті ж Ту-22м3. Зауважимо, що станом на 06:40 повідомлень про запуски ракет не було.
- Загроза існує також з моря. За даними ОК "Південь", росіяни вивели в акваторію Чорного моря два надводні ракетоносії. Це означає, що не виключена атака 16 ракетами типу "Калібр".
- Нагадуємо про важливість перебувати в укритті під час повітряної тривоги. Залишайтеся там доти, поки не буде сигналу про відбій. Це може врятувати вам життя.