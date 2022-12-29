Про це розповів глава ОВА Олександр Старух. Він зазначив, що внаслідок чергового ракетного удару руйнувань зазнали низка об'єктів.

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Пошкоджені будівлі та газогін

За словами Старуха, російські ракети зруйнували кілька будівель. Крім того, пошкоджень зазнали газогін і лінія електропостачання. На щастя, цього разу минулося без жертв.

Ворог не заспокоїться, доки не помре!,

– емоційно наголосив Старух.

Наслідки ракетного удару по передмістю Запоріжжя / Фото з телеграма Старуха

Напередодні окупанти обстріляли Херсонщину

Росіяни щоденно обстрілюють звільнену частину Херсонщини. Так, 28 грудня стало відомо, що внаслідок чергової атаки постраждали троє людей. Серед них – 14-річна дитина.

А от 27 грудня загарбники обстріляли пологове відділення у Херсоні. Тоді минулося без постраждалих. Відомо, що на момент атаки у медичному закладі перебувало 5 породіль. А в сам день обстрілу у пологовому на світ з'явилося двоє маленьких мешканців Херсона. На щастя, усі життя вдалося врятувати.

Існує загроза масованого ракетного удару