Около двух третей британцев результат Brexit оценили отрицательно

Brexit – выход Великобритании из Европейского Союза – результаты имел неудачные. По меньшей мере 60% британцев именно так ответили социологам.

По их мнению, Brexit произошел либо плохо, либо хуже, чем ожидалось. Результат опроса был опубликован британскими СМИ.

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Британцы не оценили положительно результаты Brexit

Жители Великобритании в большинстве своем не оценили результаты Brexit положительно. Об этом свидетельствует результат социологического опроса Института исследования общественного мнения Opinium.

Оно показало, что:

42% британцев, которые на референдуме голосовали за выход страны из ЕС в 2016 году, в 2021 имеют негативное мнение о последствиях Brexit.

А 26% поклонников Brexit сказали, что все произошло хуже, чем ожидали.

И, что интересно, 16% выступавших за Brexit сказали, что они, собственно, и ожидали, что все будет плохо.

В то же время картина среди голосовавших на референдуме против Brexit вполне рациональна – почти все (86%) сказали, что все произошло даже хуже, чем ожидали.

Удовлетворены полностью последствиями Brexit всего 14% опрошенных. И это лишь два года прошло, как Великобритания окончательно вышла из Евросоюза (формально это произошло 31 января 2020 года).

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