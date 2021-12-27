На їхню думку, Brexit відбувся або погано, або гірше, ніж очікували. Результат опитування опублікували британські ЗМІ.

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Британці не оцінили позитивно результати Brexit

Мешканці Великої Британії здебільшого не оцінили результати Brexit позитивно. Про це свідчить результат соціологічного опитування Інституту дослідження громадської думки Opinium.

Воно показало, що:

42% британців, які на референдумі голосували за вихід країни з ЄС у 2016 році, у 2021 мають негативну думку про наслідки Brexit.

А 26% прихильників Brexit сказали, що все відбулося гірше, ніж очікували.

І, що цікаво, аж 16% тих, хто виступав за Brexit, сказали, що вони, власне, й очікували, що все буде погано.

Натомість картина серед тих, хто голосував на референдумі проти Brexit, цілком раціональна – майже усі (86%) сказали, що все сталося навіть гірше, ніж очікували.

Важливо. Задоволені повністю наслідками Brexit усього 14% опитаних. І це тільки два роки минуло, як Велика Британія остаточно вийшла з Євросоюзу (формально це сталося 31 січня 2020).

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