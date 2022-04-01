Около Киева спасают животных из частного зоопарка: красноречивые фото

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук обнародовал в сети фото частного зоопарка, пострадавшего от обстрелов российских захватчиков.

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Спасение зоопарка в Киевской области

Украинские военные и волонтеры делают все, чтобы спасти животных из расположенного под Киевом зоопарка, который пострадал от обстрелов российских орков.

Какие же уроды эти москали,

– прокомментировал это Братчук.

Фото из зоопарка:

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