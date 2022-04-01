З 24 лютого в Україні триває гостра фаза війни, яку розпочала Росія. Про головні події за ці тижні читайте за посиланням.

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Порятунок зоопарку на Київщині

Українські військові та волонтери роблять усе, аби врятувати тварин із цього зоопарку, який розташований під Києвом, та постраждав від обстрілів російських орків.

Які ж вони виродки ці москалі,

– прокоментував це Братчук.

Фото з зоопарку:

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