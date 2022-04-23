Около полумиллиона было вывезено в Россию или на оккупированный Восток, много детей, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты вывозят в Россию или на оккупированный Восток граждан Украины. К сожалению, среди них немало детей.

Такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал на пресс-конференции в киевском метро, информирует 24 канал.

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Зеленский о депортированных украинцах

Лидер Украины заявил, что, к сожалению, количество детей, которых оккупанты принудительно вывезли на территорию государства-агрессора, трагично. На сегодня, 23 апреля, в Украине считают, что враг вывез около полумиллиона человек из разных оккупированных украинских территорий в Россию или в квазиреспублик "Д/ЛНР". Что касается детей, то пока конкретной цифры нет. Неделю назад речь шла ориентировочно о 5 тысячах детей.

Какие сейчас цифры не могу сказать вам. Трагичность моей неуверенности именно в том, что эта цифра может быть или такая как я сказал, или больше,

– объяснил Зеленский.

Кроме того, президент добавил, что пока никто не назовет корректных цифр по поводу замученных, убитых или вывезенных украинцев.

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