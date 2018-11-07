Около двух военных складов зафиксировали беспилотники
В Черкасской и Запорожской областях возле складов ракетно-артиллерийского вооружения воинских частей Вооруженных Сил Украины обнаружили беспилотные летательные аппараты.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
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Военные открывали огонь по беспилотникам. Мобильные группы военных частей обследовали прилегающие территории и задержали лиц, руководивших аппаратами. Немедленно сообщили подразделения Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины.
Позже стало известно, что это плановые антитеррористические учения. Цель которых проверка надежности охраны объектов повышенной опасности.
К слову, неправомерное использование беспилотника зафиксировали и 4 ноября вблизи одного из арсеналов ВСУ.