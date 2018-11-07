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      Біля двох військових складів зафіксували безпілотники

      734 Читать новость на русском
      Безпілотний літальний апарат біля військових складів
      Безпілотний літальний апарат біля військових складів / depo.ua

      У Черкаській і Запорізькій областях біля складів ракетно-артилерійського озброєння військових частин Збройних Сил України виявили безпілотні літальні апарати.

      Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

      Читайте також: Біля військової частини в Україні помітили підозрілий безпілотник

      Військові відкривали вогонь по безпілотниках. Мобільні групи військових частин обстежили прилеглі території і затримали осіб, які керували апаратами. Негайно повідомили підрозділи Служби безпеки України та Національної поліції України.

      Пізніше стало відомо, що це планові антитерористичні навчання. Мета яких перевірки надійність охорони об'єктів підвищеної небезпеки.

      Вибухи військові склади арсенал Україна Ічня Калинівка

      До слова, неправомірне використання безпілотника зафіксували і 4 листопада поблизу одного з арсеналів ЗСУ.

      Теги: Новини України Збройні Сили України Міністерство оборони України
      Джерело: 24 Канал
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