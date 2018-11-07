Біля двох військових складів зафіксували безпілотники

У Черкаській і Запорізькій областях біля складів ракетно-артилерійського озброєння військових частин Збройних Сил України виявили безпілотні літальні апарати.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

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Військові відкривали вогонь по безпілотниках. Мобільні групи військових частин обстежили прилеглі території і затримали осіб, які керували апаратами. Негайно повідомили підрозділи Служби безпеки України та Національної поліції України.

Пізніше стало відомо, що це планові антитерористичні навчання. Мета яких перевірки надійність охорони об'єктів підвищеної небезпеки.

До слова, неправомірне використання безпілотника зафіксували і 4 листопада поблизу одного з арсеналів ЗСУ.