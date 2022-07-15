Можно ли окончить войну до конца года: Резников объяснил, что для этого нужно

Украина шаг за шагом изменяет ситуацию в войне, которую россия начала против нашей страны. И при поддержке партнеров эту войну можно закончить до конца 2022 года.

О возможности окончания войны до конца 2022 заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к саммиту Большой семерки. Зеленский обратился к мировым лидерам с просьбой о системах противовоздушной обороны и дополнительных санкциях в отношении России, которые должны ускорить окончание войны.

Стоит внимания патрушев может стать преемником путина, – The Washington Post

Это мнение разделяет и министр обороны Украины Алексей Резников. По его мнению, окончание войны вполне реально до конца 2022 года.

"Реально, если наши партнеры будут продолжать нам помогать, уже совершенно не сомневаясь, что они помогают победителю. Они ведь раньше считали, что мы закончим поражением, за три дня сдадим Киев, и потому нам не сильно помогали, только поддерживали. Но когда они поверили, что победа Украины – абсолютно реалистичный план, они захотели стать соучастниками этой победы", – заявил Алексей Резников.

Министр обороны Украины отметил, что украинским властям важно "синхронизировать наши планы" с западными партнерами. Речь идет как о поставках современного вооружения, так и о введении более серьезных санкций против России.

Алексей Резников отметил, что даже с военной точки зрения это абсолютно реалистичный план. Сначала будет идти речь об освобождении территорий, находившихся под контролем Украины по состоянию на 23 февраля 2022 года. В целом же задание перед украинскими властями стоит вернуть контроль над всей территорией в рамках границ 1991 года.

"Есть конкретный приказ президента генеральному штабу готовить планы деоккупации всей Украины, включая территории, оккупированные с 2014 года. Конкретный приказ. А дальше уже, с точки зрения приоритетов планов – военные, исходя из возможностей, должны предложить этот план", – рассказал министр обороны.

По его словам, западные партнеры Украины знают об этом.

"Вопрос в очередности кампаний и ресурса, который нам для этого нужен. И мы это, абсолютно не скрывая, обсуждаем с нашими партнерами. Они знают наши планы. И помогают нам, понимая, что и когда нам нужно для того или иного продвижения", – отметил Алексей Резников.

Смотрите видео о том, какое вооружение может получить Украина от США