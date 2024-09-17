Если переговоры между Украиной и Россией все-таки начнутся, то стороны могут выйти с похожими позициями. Как рассказал 24 Каналу политолог Андрей Вигиринский, обе страны не признают факт получение определенных территорий.

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Как Путин объясняет войну

В России могут заявить, что якобы защищают людей, поэтому стоит вопрос с территориями решить на дипломатическом уровне. А до этого времени просто заморозить войну. Владимир Путин объясняет вторжение в Украину как гуманитарную интервенцию якобы ради установления демократии, порядка.

Так уже было в Ираке, Сирии, Афганистане. Путин издевается над прецедентами, которые были. Он "зеркалит" ситуации, которые были в предыдущей исторической эпохе и думает, что они сработают снова,

– отметил политолог.

Конечно, Украина не согласна с такими толкованием истории, но как раз это демонстрирует, что мир, основанный на базе международного права, является нефункциональным. Потому что с позиции силы любой может интерпретировать право по своему усмотрению.

Еще могут быть другие договоренности, например, о том, что Украина выходит из Курщины и получает разрешение на поражение этой территории со стороны Сумщины. В общем, если говорится не о формате переговоров, то тогда надо понимать, какой характер боевых действий будет и при каком объеме военной поддержки.

Мы ожидаем "черного лебедя". Какого именно? Такого, что Россия рассыплется изнутри,

– добавил Андрей Вигиринский.

Но также следует учитывать, что каждая нация имеет характерные особенности: исторические, культурные, наследственные относительно того, как ею управляют, какая система управления является приемлемой. Даже пробуя применить другую систему, народ возвращается к исходной позиции.