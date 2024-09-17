Якщо переговори між Україною та Росією все-таки почнуться, то сторони можуть вийти зі схожими позиціями. Як розповів 24 Каналу політолог Андрій Вігірінський, обидві країни не визнають факт набуття певних територій.

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Як Путін пояснює війну

У Росії можуть заявити, що нібито захищають людей, тому варто питання з територіями вирішити на дипломатичному рівні. А до цього часу просто заморозити війну. Владімір Путін пояснює вторгнення в Україну як гуманітарну інтервенцію буцімто заради встановлення демократії, порядку.

Так вже було в Іраку, Сирії, Афганістані. Путін знущається над прецедентами, які були. Він "дзеркалить" ситуації, які були в попередній історичній епосі та думає, що вони спрацюють знову,

– зауважив політолог.

Звісно, Україна не згодна з такими тлумаченням історії, але якраз це демонструє, що світ, заснований на базі міжнародного права, є нефункціональним. Бо з позиції сили будь-хто може інтерпретувати право на свій розсуд.

Ще можуть бути інші домовленості, наприклад, про те, що Україна виходить з Курщини та отримує дозвіл на ураження цієї території з боку Сумщини. Загалом, якщо мовиться не про формат переговорів, то тоді треба розуміти, який характер бойових дій буде та за якого об'єму військової підтримки.

Ми очікуємо на "чорного лебедя". Якого саме? Такого, що Росія розсиплеться зсередини,

– додав Андрій Вігірінський.

Але також варто враховувати, що кожна нація має характерні особливості: історичні, культурні, спадкові щодо того, як нею керують, яка система управління є прийнятною. Навіть пробуючи застосувати іншу систему, народ повертається до вихідної позиції.