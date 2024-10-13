Как рассказал 24 Каналу командир батальона К-2 54 ОМБр Кирилл Верес, видение людей по этому поводу различается. Кто-то до сих пор верит, что в ближайшее время удастся вернуть Крым или даже выйти к границам 1991 года.

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Что будет считать победой в войне

По словам командира, для него победа будет тогда, когда бойцы его подразделения не будут умирать на поле боя. А второй важный момент – соблюдение четких границ, куда мы можем отойти, а куда нет.

Я военнослужащий, командир огромного батальона, и я просто человек. Сейчас у меня официальный отпуск по семейным обстоятельствам, поэтому я просто человек. Я также могу мечтать, также имею эмоции. Я не бездушный черт, как бы там это ни было или как бы это ни звучало,

– сказал Кирилл Верес.

Кто-то считает, что нужно биться до тех пор, пока не будет уничтожен последний оккупант. Кто-то говорит, что война продлится до последнего украинца. Такую позицию командир батальона К-2 абсолютно не поддерживает.

Я не буду играть в эту игру. Я также имею право на жизнь. Я также хочу, чтобы мои люди были живы. Я могу играть в любые игры, но, если играя в чью-то игру, я начну терять свой личный состав, бл**ь, я не хочу этого делать,

– подчеркнул Верес.

Он рассказал, что бойцы в батальоне уже являются родными ему людьми. К ним он относится как к детям, поэтому никогда не нарушит соглашение со своей совестью и не сделает того, что может им навредить.