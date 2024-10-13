Як розповів 24 Каналу командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес, бачення людей щодо цього різниться. Хтось досі вірить, що найближчим часом вдасться повернути Крим чи навіть вийти до кордонів 1991 року.

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Що вважатиме перемогою у війні

За словами командира, для нього перемога буде тоді, коли бійці його підрозділу не вмиратимуть на полі бою. А другий важливий момент – дотримання чітких меж, куди ми можемо відійти, а куди ні.

Я військовослужбовець, командир величезного батальйону, і я просто людина. Зараз у мене офіційна відпустка за сімейними обставинами, тому я просто людина. Я також можу мріяти, також маю емоції. Я не бездушний чорт, як би там це не було чи як би це не звучало,

– сказав Кирило Верес.

Хтось вважає, що потрібно битися доти, доки не буде знищений останній окупант. Хтось каже, що війна триватиме до останнього українця. Таку позицію командир батальйону К-2 абсолютно не підтримує.

Я не гратиму в цю гру. Я також маю право на життя. Я також хочу, щоб мої люди були живі. Я можу грати в будь-які ігри, але, якщо граючи в чиюсь гру, я почну втрачати свій особовий склад, бл**ь, я не хочу цього робити,

– наголосив Верес.

Він розповів, що бійці у батальйоні вже є рідними йому людьми. До них він ставиться як до дітей, тому ніколи не порушить угоду зі своєю совістю і не зробить того, що може їм нашкодити.