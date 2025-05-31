Нужно не позволить Кремлю вести войну под прикрытием "мирных" инициатив, – Ермак

Украина готова к прекращению огня, к диалогу и к серьезному процессу, который приведет к справедливому завершению этой войны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

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Нужно не позволить Кремлю вести войну под прикрытием "мирных" инициатив

Андрей Ермак высказался о прекращении войны.

Мы готовы к прекращению огня, к диалогу и к серьезному процессу, который приведет к справедливому завершению этой войны. Президент четко говорил, что мы согласились на предложение США о прекращении огня в марте. Россия – нет. Потому что пока хочет выиграть время,

– отметил он.

Он отмечает, что Украина говорит о деэскалации, Кремль наступает на Востоке, Сумской, Харьковской области.

Пока мир призывает к переговорам, страна-агрессор Россия получает боеприпасы из КНДР, перебрасывает войска и пытается заставить Запад устать.

Это не новая тактика. Советский Союз тоже заключал соглашение и потом атаковал Финляндию. В 1990-х Россия объявляла перемирия в Чечне – и использовала их для перегруппировки. Сегодня – та же игра, только ставки глобальные,

– указал Ермак.

Руководитель ОП поблагодарил каждого партнера, кто поддерживает нас на пути к справедливому миру.

Нам нужно остановить поставки оружия России из КНДР; не позволить Кремлю вести войну под прикрытием "мирных" инициатив; должны требовать прекращения наступления, а не только громких заявлений,

– подчеркнул глава ОП.

Он подчеркнул, что роль США, стран Глобального Юга и Европы – ключевая.

"Украина говорит честно. Россия – нет", – резюмировал Ермак.