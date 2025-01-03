Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко в эфире 24 канала отметил, что Владимиру Путину в этом году надо закончить горячую фазу войны. Экономика России находится в состоянии перегрева, о чем заявляют и российские экономисты, поэтому диктатору время принимать решения.

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"Основной целью Путина на 2025 год, конечно, будет завершение горячей фазы войны, поскольку мира на своих условиях он не получит. Он не сможет продать "мир" своему электорату. Поэтому представит завершение горячей фазы и частичные территориальные достижения в рамках "спецоперации", – рассказал Алексей Буряченко.

Время для новых "баек" от Путина

По бюджетному планированию на 2025 – 2027 годы, пиковая нагрузка на военные расходы приходится на 2025 год. В 2026 – 2027 годах расходы планируют существенно сократить.

Скорее всего, экономический блок Путина дал ему понять, что если война не завершится в 2025 – 2026 годах, экономика России потерпит коллапс,

– объяснил Буряченко.

По его мнению, России нужна передышка. Краткосрочное завершение горячей фазы конфликта на месяц или два не решит экономических проблем. Если боевые действия и будут остановлены, это, вероятно, будет иметь более длительный характер.

Путин будет подавать любые договоренности как большую победу. В то же время в краткосрочной перспективе – на месяц, два или даже полгода – он, вероятно, не сможет возобновить активные боевые действия,

– отметил политолог.

Политолог добавил, что Россия продолжает терять экономический потенциал из-за санкций, снижения доходов от продажи нефти и газа и усиления международной изоляции.

Как предотвратить манипуляции Путина

Ослабление позиций России подтолкнет Путина к переговорам, считает Буряченко. Самым выгодным для него вариантом было бы налаживание прямых переговоров с Дональдом Трампом.

Это позволило бы ему легитимизировать себя в отношениях с другими мировыми лидерами. Если Трамп встретится с Путиным, это может создать впечатление, что Путин не такой изолированный, как есть на самом деле,

– объяснил политолог.

По мнению Буряченко, Украине нужно работать с партнерами работать с партнерами, чтобы предотвратить такую встречу без международного контроля. Политолог также отметил, что Украина продолжает подготовку ко второму Саммиту мира, который можно провести в нейтральной стране, например, в Саудовской Аравии или Индии.

На такой встрече, с участием 130 – 150 стран, можно было бы согласовать условия капитуляции России и дорожную карту реализации "формулы мира". Приглашение Путина на подобный саммит, где большинство стран будут иметь антипутинскую позицию, поставило бы его в очень слабое положение,

– подытожил Буряченко.

С одной стороны, Путин хотел бы встретиться с Трампом, но с другой – понимает, что такая встреча в рамках международной площадки может лишить его возможностей для выгодного диалога.