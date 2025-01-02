В частности, в Институте изучения войны указали на то, что Кремль умышленно пытается поставить невыполнимые условия для начала переговоров, чтобы их сорвать. О вероятности быстрых переговоров с Россией высказался советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Почему переговоры сейчас невозможны

Подоляк тоже не верит в готовность Москвы к добропорядочному диалогу. "Многие говорят о переговорах, но это иллюзия", – отметил он.

По его словам, никакого переговорного процесса пока не может быть, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за эту войну.

Напомним, что Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что в 2025 году российские силы "продолжат достигать целей спецоперации". А его представитель Песков подчеркнул "отсутствие предпосылок для завершения украинского конфликта или любой его фазы".

Между тем в Sky News назвали дату, когда Кремль может планировать переговоры. Речь идет о 9 мая 2025 года. Война в Украине якобы завершится путем замораживания и прекращением боевых действий. Журналисты пишут, что обе стороны якобы готовы к уступкам.