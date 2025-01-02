Зокрема, в Інституті вивчення війни вказали на те, що Кремль навмисне намагається поставити нездійсненні умови для початку переговорів, аби їх зірвати. Про ймовірність швидких перемовин із Росією висловився радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає 24 Канал із посиланням на BBC.

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Чому переговори зараз неможливі

Подоляк теж не вірить у готовність Москви до доброчесного діалогу. "Багато говорять про переговори, але це ілюзія", – зазначив він.

За його словами, жодного переговорного процесу наразі не може бути, тому що Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну за цю війну.

Нагадаємо, що Володимир Путін на пресконференції заявив, що у 2025 році російські сили "продовжать досягати цілей спецоперації". А його речник Пєсков підкреслив "відсутність передумов для завершення українського конфлікту чи будь-якої його фази".

Тим часом у Sky News назвали дату, коли Кремль може планувати переговори. Йдеться про 9 травня 2025 року. Війна в Україні нібито завершиться шляхом замороження та припиненням бойових дій. Журналісти пишуть, що обидві сторони буцімто готові до поступок.