Політолог і виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко в ефірі 24 каналу наголосив, що Владіміру Путіну цьогоріч треба закінчити гарячу фазу війни. Економіка Росії перебуває у стані перегріву, про що заявляють і російські економісти, тому диктатору час приймати рішення.

Дивіться також Коли почнуться мирні переговори з Росією: у Зеленського зробили нову заяву

"Основною ціллю Путіна на 2025 рік, звісно, буде завершення гарячої фази війни, оскільки миру на своїх умовах він не отримає. Він не зможе продати "мир" своєму електорату. Тому представить завершення гарячої фази та часткові територіальні досягнення в межах "спецоперації", – розповів Олексій Буряченко.

Час для нових "байок" від Путіна

За бюджетним плануванням на 2025 – 2027 роки, пікове навантаження на військові витрати припадає на 2025 рік. У 2026 – 2027 роках витрати планують суттєво скоротити.

Скоріш за все, економічний блок Путіна дав йому зрозуміти, що якщо війна не завершиться у 2025 – 2026 роках, економіка Росії зазнає колапсу,

– пояснив Буряченко.

На його думку, Росії потрібен перепочинок. Короткострокове завершення гарячої фази конфлікту на місяць чи два не вирішить економічних проблем. Якщо бойові дії й будуть зупинені, це, ймовірно, матиме більш тривалий характер.

Путін буде подавати будь-які домовленості як велику перемогу. Водночас у короткостроковій перспективі – на місяць, два чи навіть пів року – він, ймовірно, не зможе відновити активні бойові дії,

– зазначив політолог.

Політолог додав, що Росія продовжує втрачати економічний потенціал через санкції, зниження доходів від продажу нафти й газу та посилення міжнародної ізоляції.

Як запобігти маніпуляціям Путіна

Ослаблення позицій Росії підштовхне Путіна до перемовин, вважає Буряченко. Найвигіднішим для нього варіантом було б налагодження прямих переговорів із Дональдом Трампом.

Це дозволило б йому легітимізувати себе у відносинах з іншими світовими лідерами. Якщо Трамп зустрінеться з Путіним, це може створити враження, що Путін не такий ізольований, як є насправді,

– пояснив політолог.

На думку Буряченка, Україні потрібно працювати з партнерами, аби запобігти такій зустрічі без міжнародного контролю. Політолог також зазначив, що Україна продовжує підготовку до другого Саміту миру, який можна провести в нейтральній країні, наприклад, у Саудівській Аравії чи Індії.

На такій зустрічі, за участі 130 – 150 країн, можна було б погодити умови капітуляції Росії та дорожню карту реалізації "формули миру". Запрошення Путіна на подібний саміт, де більшість країн матимуть антипутінську позицію, поставило б його у дуже слабке становище,

– підсумував Буряченко.

З одного боку, Путін хотів би зустрітися з Трампом, але з іншого – розуміє, що така зустріч у межах міжнародного майданчика може позбавити його можливостей для вигідного діалогу.