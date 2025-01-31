Об этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил в интервью на Sirius XM, передает 24 Канал. Политик убежден – Трамп твердо намерен добиться решения конфликта.
Смотрите также Говорил ли Трамп с Путиным: в Вашингтоне очень активно обсуждают брифинг президента США
Что рассказал Рубио
По словам госсекретаря, реальность свидетельствует о том, что обе стороны, Россия и Украина, несут значительные потери из-за войны и заинтересованы в ее завершении.
В то же время он отметил – и президент Украины Зеленский, и российский диктатор Путин руководствуются собственными внутренними интересами.
Это (война – 24 Канал) не закончится с максималистскими целями одной из сторон, придется выполнить много тяжелой работы. Я думаю, что только США под руководством президента Трампа могут сделать это возможным, но это будет нелегко и потребует определенного времени,
– заявил Рубио.
К слову, также чиновник сообщил, что Трамп серьезно намерен приобрести Гренландию, считая это вопросом национальных интересов США. Слова президента США о стратегическом значении региона – "не шутка".