Об этом сообщили источники 24 Канала в Офисе Президента.

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Как партнеры отреагировали на далекобойные санкции Украины?

Источники отметили, что на фоне укрепления позиций Украины партнеры также поняли, что российская сторона вводила их в заблуждение относительно реальной ситуации в войне.

Кроме того, партнеры положительно оценили удары по важным для агрессора объектам в Москве как ответ, в частности, на недавний российский обстрел Киево-Печерской Лавры.

Однако ситуация с переговорами о завершении войны в Украине остается сложной, ведь Владимир Путин не отказывается от намерения воевать.

Но Путина всё больше и обстоятельства, и его окружение будут подталкивать к тому, чтобы всё закончить. Также давление действует эффективно. С дефицитом бензина и блокировкой аэропортов,

– заявили источники в ОП.

Какова позиция США?

Источники также сообщили, что Соединенные Штаты надеются более активно присоединиться к дипломатической работе по Украине и отойти от конфликта в Иране.

Они в целом поддерживают идею, что нужно действовать с позиции силы. Взяли на вооружение несколько новых идей, ради которых, собственно, и проводились встречи G7,

– добавляет источник.

В настоящее время Украина ожидает ответа американских партнеров по вопросам, обсужденным на саммите.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с российским диктатором, которого назвал "безумцем". Однако для укрепления позиций Киева Европа должна полностью присоединиться к процессу. В частности, ввести новые санкции против Кремля.

Также глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что, начав войну, Путин допустил историческую ошибку. Поэтому чем дольше российский лидер не будет заканчивать войну, тем сложнее будет ситуация для него и его режима.