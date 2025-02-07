Правильнее буду сформулировать "мир через победу", а не "мир через силу". Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

К теме Когда станет известен план Трампа по завершению войны в Украине: Кит Келлог назвал дату

"Единственный реальный план завершения войны – это военная победа Украины. Она возможна. Дайте Украине несколько тысяч Tomahawk из тех 7 тысяч, которые находятся на складах в Пентагоне, 500 F-35, F-16, позвольте американским пилотам сидеть за штурвалами этих самолетов. И посмотрим, что произойдет. Думаю, что это будет военная победа Украины", – сказал он.

Ведь даже сейчас Украина поражает объекты российской военной инфраструктуры своими собственными дронами, которые бьют на расстояние 2 тысячи километров. Если у Украины будет хотя бы тысяча Tomahawk, то будет совсем другая ситуация.

Думаю, что деоккупация Крыма состоится очень быстро в этом случае, если у Украины будет авиация, дальнобойные ракеты. Ситуация будет совсем другая. Поэтому это мирный план через победу. Келлог говорит, что "мир через силу". Я бы сформулировал более откровенно – "мир через победу",

– считает Яковенко.

По словам российского оппозиционера, мирный план существует. Однако, к сожалению, маловероятно, что он будет презентован Келлогом или другим представителем администрации Трампа.

Напомним, что 20 февраля планируется визит в Киев специального представителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога. Эту дату предложила американская сторона.