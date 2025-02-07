Правильніше буду сформулювати "мир через перемогу", а не "мир через силу". Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

До теми Коли стане відомий план Трампа щодо завершення війни в Україні: Кіт Келлог назвав дату

"Єдиний реальний план завершення війни – це воєнна перемога України. Вона можлива. Дайте Україні кілька тисяч Tomahawk з тих 7 тисяч, які перебувають на складах у Пентагоні, 500 F-35, F-16, дозвольте американським пілотам сидіти за штурвалами цих літаків. І подивимось, що відбудеться. Думаю, що це буде воєнна перемога України", – сказав він.

Адже навіть зараз Україна уражає об'єкти російської воєнної інфраструктури своїми власними дронами, які б'ють на відстань 2 тисячі кілометрів. Якщо в України буде хоча б тисяча Tomahawk, то буде зовсім інша ситуація.

Думаю, що деокупація Криму відбудеться дуже швидко у цьому випадку, якщо в України буде авіація, далекобійні ракети. Ситуація буде зовсім інша. Тому це мирний план через перемогу. Келлог говорить, що "мир через силу". Я б сформулював більш відверто – "мир через перемогу",

– вважає Яковенко.

За словами російського опозиціонера, мирний план існує. Однак, на жаль, малоймовірно, що він буде презентований Келлогом або іншим представником адміністрації Трампа.

Нагадаємо, що 20 лютого планується візит до Києва спеціального представника США з питань України та Росії Кіта Келлога. Цю дату запропонувала американська сторона.