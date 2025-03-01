В частности, Трамп уклоняется от ответа на вопрос о гарантиях безопасности. В разговоре с 24 Каналом политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко четко назвал две причины, зачем на самом деле президенту США завершение войны.

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Зачем Трампу "умиротворение"

По мнению политолога, Трамп подходит к так называемому "умиротворению" только по двум эгоистическим причинам. Первая причина – политтехнологическая. Президент США хочет быть "глобальным миротворцем", чтобы получить Нобелевскую премию.

Вторая – он думает, мол, если я модератор, а не гарант безопасности, то могу срезать маржу с этой истории в виде удобной для себя сделки,

– сказал Буряченко.

По его словам, Трамп портит репутацию США как страны, которая выступает за справедливость, за международное право и уважает те соглашения, которые заключали другие президенты Соединенных Штатов.

К слову, вице-президент США Джей Ди Вэнс уже заявил, что ему безразлично на то, что будет с Украиной. После чего Трамп вообще решил прекратить помощь Украине и посмотреть, что из этого получится.

Это что, страна, которая взяла на себя обязательства глобального модератора через силу? Сейчас Трамп применяет силу к той стране, на которую напали. Почему Трамп не использует силу к России?

– отметил политолог

Такая риторика Трампа возмутила не только украинцев, а и европейцев, которые серьезно поддержали позицию Украины. Очевидно, что свою позицию команда Трампа не планирует менять.

К тому же во время визита в Вашингтон премьер-министра Великобритании Кир Стармера американский президент сказал, мол, если Россия нападет на миротворческий контингент, в частности из Британии, то США не помогут.

Напомним, 28 февраля в Белом доме состоялась встреча украинской и американской делегаций, во время которой Зеленский и Трамп поссорились. В результате Президент Украины досрочно покинул администрацию американского президента. Соглашение о редкоземельных ресурсах, ради которого была организована встреча, так и не подписали.