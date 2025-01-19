В Израиле показали видео трех освобожденных заложниц, которые встретились со своими семьями в больнице Тель Хашомер в Рамат-Гане. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.

Смотрите также "Глубоко значимый момент": Зеленский поздравил Израиль с возвращением трех заложниц

Они не сдерживают эмоций

Эмили Дамари, завернута в израильский флаг, эмоционально обнимает своих родственников.

Члены семьи также встретились с Гонен. Они обнимают ее не сдерживают эмоций когда она заходит в больничную палату.

Освобожденные заложники встретились с семьями: смотрите видео

Дорон Штайнбрехер плачет, обнимая членов своей семьи в холлах больницы.

Эти женщины останутся в больнице несколько дней для обследования и лечения. Они провели в плену ХАМАС 471 день. Сначала они встретились со своими матерями у границы с Сектором Газа, а затем полетели в больницу на вертолете, чтобы встретиться с остальными своими семьями.

Нетаньяху назвал возвращение трех заложниц "невероятно трогательным днем".

Он также отметил, что это первые заложники, которых Израиль возвращает домой "в этом раунде". Вся нация поздравляет их с возвращением в свое государство.