У Ізраїлі показали відео трьох звільнених заручниць, які зустрілись зі своїми родинами в лікарні Тель Хашомер у Рамат-Гані. про це пише 24 Канал із посиланням на The Times of Israel.

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Вони не стримують емоцій

Емілі Дамарі, загорнута в ізраїльський прапор, емоційно обіймає своїх родичів.

Члени сім’ї також зустрілись із Гонен. Вони обіймають її не стримують емоцій коли вона заходить у лікарняну палату.

Звільнені заручники зустрілись із сім'ями: дивіться відео

Дорон Штайнбрехер плаче, обіймаючи членів своєї родини в холах лікарні.

Ці жінки залишаться в лікарні кілька днів для обстеження та лікування. Вони провели у полоні ХАМАС 471 день. Спочатку вони зустрілись зі своїми матерями біля кордону з Сектором Гази, а потім полетіли до лікарні на вертольоті, щоб зустрітися з рештою своїх сімей.

Нетаньягу назвав повернення трьох заручниць "неймовірно зворушливим днем".

Він також відзначив, що це перші заручники, яких Ізраїль повертає додому "в цьому раунді". Вся нація вітає їх із поверненням до своєї держави.